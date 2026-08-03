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Mathura News: 10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली छह घंटे रही गुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: गोकुल एवं जयगुरुदेव 33केवी लाइन सहित अन्य हाईटेंशन लाइनों में रहा ब्रेक डाउनइसे लाइव पर न लगायें :10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली छह घंटे रही गुलइ

Mathura News: 10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली छह घंटे रही गुल

Mathura News: शहर एवं देहात के 10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली सोमवार को गुल रही। उपभोक्ताओं के मीटरों से करंट गायब रहा। गोकुल, जयगुरुदेव सहित अन्य हाईटेंशन लाइनों में ब्रेक डाउन से पोषित क्षेत्रों की सप्लाई प्रभावित रही। सोशल मीडिया पर उपभोक्ता बिजली के बारे में पूछते रहे। बिजली गुल होने से लोगों में आक्रोश भी देखा गया। सोमवार को जयगुरुदेव की 33केवी लाइन में खराबी आ जाने से पोषित क्षेत्रों की बिजली बंद रही। बिजली आपूर्ति छह घंटे से अधिक देर तक प्रभावित रही। उपभोक्ता बिजली के बारे में पूछते रहे कि तो बताया कि कार्य चल रहा है। विभाग के अनुसार दूसरी जगह से सप्लाई को चालू कराया गया। रविवार रात और सोमवार तड़के गोकुल की 33केवी लाइन में खराबी आने से पोषित क्षेत्रों की बिजली बंद रही। इसके अलावा ज्योति नगर, मानस नगर, दीप नगर, साकेतपुरी, ईस्ट प्रताप नगर, जनकपुरी, नटवर नगर, धर्मलोक कॉलोनी आदि क्षेत्रों के सैकड़ों उपभोक्ता बिजली न आने से परेशान रहे.

बिजलीघर एवं कर्मचारियों के बजते रहे फोन

शहर के सैकड़ों उपभोक्ताओं की बिजली बंद होने पर उपभोक्ताओं द्वारा बिजलीघर, इंजीनियर एवं कर्मचारियों को फोन मिलाते जाते रहे। यही बताया गया कि लाइन में ब्रेक डाउन हो गया है। सुधार कार्य चल रहा है।

वोल्टेज रहे कम

सोमवार को भी राधानगर, डाइविल नगर, बैंक कॉलोनी, मधुवन एंक्लेव, विश्व लक्ष्मीनगर आदि क्षेत्रों में वोल्टेज समस्या रही। सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं ने सूचना डाल वोल्टेज सही कराने की मांग की। क्षेत्रीय कर्मचारियों ने समस्या का निस्तारण किया।

सामान्य प्रश्न

बिजली गुल होने का कारण क्या था?
बिजली गुल होने का कारण ब्रेक डाउन था, खासकर जयगुरुदेव की 33केवी लाइन में खराबी आने के कारण।
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