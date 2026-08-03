Mathura News: 10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली छह घंटे रही गुल

Mathura News: शहर एवं देहात के 10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली सोमवार को गुल रही। उपभोक्ताओं के मीटरों से करंट गायब रहा। गोकुल, जयगुरुदेव सहित अन्य हाईटेंशन लाइनों में ब्रेक डाउन से पोषित क्षेत्रों की सप्लाई प्रभावित रही। सोशल मीडिया पर उपभोक्ता बिजली के बारे में पूछते रहे। बिजली गुल होने से लोगों में आक्रोश भी देखा गया। सोमवार को जयगुरुदेव की 33केवी लाइन में खराबी आ जाने से पोषित क्षेत्रों की बिजली बंद रही। बिजली आपूर्ति छह घंटे से अधिक देर तक प्रभावित रही। उपभोक्ता बिजली के बारे में पूछते रहे कि तो बताया कि कार्य चल रहा है। विभाग के अनुसार दूसरी जगह से सप्लाई को चालू कराया गया। रविवार रात और सोमवार तड़के गोकुल की 33केवी लाइन में खराबी आने से पोषित क्षेत्रों की बिजली बंद रही। इसके अलावा ज्योति नगर, मानस नगर, दीप नगर, साकेतपुरी, ईस्ट प्रताप नगर, जनकपुरी, नटवर नगर, धर्मलोक कॉलोनी आदि क्षेत्रों के सैकड़ों उपभोक्ता बिजली न आने से परेशान रहे.