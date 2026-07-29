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Mathura News: गोशाला से गोवंश ले जाने वाले दो आरोपी मुठभेड़ में घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: बीती रात कोसीकलां पुलिस टीम की हुई मुठभेड़गोशाला से गोवंश ले जाने वाले दो आरोपी मुठभेड़ में घायलगोशाला से गोवंश ले जाने वाले दो आरोपी मुठभेड़ में घायल

Mathura News: गोशाला से गोवंश ले जाने वाले दो आरोपी मुठभेड़ में घायल

Mathura News: थाना कोसीकलां क्षेत्र में चेकिंग के दौरान नाले के समीप बने कूड़ेदान के समीप मंगलवार रात पुलिस की गोवंश तस्करों से मुठभेड़ हो गयी। इसमें पुलिस की गोली पैर में लगने से दो बदमाश और एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने दोनों बदमाश व सिपाही को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया है। बताते चलें कि गांव ऐंच, कोसीकलां स्थित गोशाला में 23 जुलाई देर रात आधा दर्जन से अधिक बदमाश गोशाला में घुसे और वहां सो रहे साधु सोरन दास को बंधक बनाकर तमंचा से डराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए करीब एक दर्जन गोवंश चोरी कर ले गये थे।

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तभी से पुलिस टीमें गोशाला व आसपास के मार्ग पर लगे सीसीटीवी खंगाल गोतस्करों की तलाश में जुटी थीं। सीओ छाता भूषण वर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे थाना प्रभारी निरीक्षक कोसीकलां कमलेश सिंह, उप निरीक्षक उत्तम सिंह, मनीष बालियान, संदीप कुमार, पलक सोलंकी की कोसीकलां क्षेत्र में नाले के समीप बने कूड़ेदान की ओर चेकिंग के दौरान बाइक सवार गोतस्करी के आरोपी बदमाशों से मुठभेड़ हो गयी। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग से बाइक छोडकर भाग रहे राजू निवासी मीरपुर, थाना खुर्जा, बुलंदशहर, एहसान निवासी बिछवां, थाना बिछवां, मैनपुरी, मूल निवासी गांव रोहिंदा, थाना अरनिया, बुलंदशहर के पैर में गोली लगी और वह गिर गये। पुलिस टीम का सिपाही सोनू भी बाएं हाथ के समीप गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बिना नम्बर की बाइक, दो रस्से और नौ हजार रुपये बरामद कर दोनों बदमाश व सिपाही को उपचार के लिये भर्ती कराया। इस दौरान बदमाशों का एक साथी भाग गया।

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