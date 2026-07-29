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Mathura News: युवक के साथ मारपीट कर धमकी देने के दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: मथुरा में थाना बलदेव पुलिस ने पथवारी मंदिर के पास चेकिंग के दौरान दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। आरोप है कि ये आरोपियों ने एक महिला के बेटे को घर से डरा-धमका कर अगवा किया और मारपीट की।

Mathura News: युवक के साथ मारपीट कर धमकी देने के दो आरोपी गिरफ्तार

Mathura News: मथुरा। थाना बलदेव पुलिस ने चेकिंग के दौरान वांछित चल रहे दो आरोपियों को गांव भरतिया स्थित पथवारी मंदिर के समीप से गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष अभय कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे उप निरीक्षक दया शंकर सिंह, देवदत्त पुलिस ने गांव भरतिया स्थित पथवारी माता मन्दिर के समीप से चेकिंग के दौरान रवि, सतीश उर्फ निनुआ निवासीगण गांव भरतिया, बल्देव को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद कर चालान किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि विगत दिन गांव निवासी महिला की तहरीर पर रवि, अर्जुन और सतीश उर्फ निनुआ निवासीगण भरतिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

इसमें आरोप लगाया कि नामजद उसके बेटे योगेश उर्फ डंका को घर से जबरन डरा धमका कर जान से मारने के उद्देश्य से अपने साथ लेकर गये थे। आरोप है कि नामजदों ने बेटे के साथ रवि के घर ले जाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी।

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