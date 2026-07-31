Mathura News: चोरी-डकैती की योजना बनाने के आरोप में पांच गिरफ्तार
Mathura News: गोवर्धन पुलिस ने मथुरा-गोवर्धन रोड पर चेकिंग के दौरान पांच लोगों को डकैती की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से तमंचा, कारतूस, चाकू और चोरी करने के औजार बरामद किए। पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
Mathura News: थाना गोवर्धन पुलिस ने चेकिंग के दौरान मथुरा-गोवर्धन रोड स्थित सींचपाल कार्यालय के पास नहर पटरी के समीप सुनसान स्थान से घेराबंदी कर डकैती की योजना बनाने के आरोप में पांच को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, चाकू के अलावा चोरी करने के उपकरण बरामद कर चालान किया है। प्रभारी निरीक्षक गोवर्धन विनय कुमार मिश्र ने बताया कि बुधवार रात करीब पौने एक बजे उप निरीक्षक प्रदीप कुमार भदौरिया, मोहनलाल, शरद कुमार त्यागी पुलिस टीम के साथ वांछितों की तलाश के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्र में भ्रमण पर थे। पुलिस टीम मथुरा-गोवर्धन रोड स्थित सींचपाल कार्यालय के पास नहर पटरी के समीप सुनसान स्थान की ओर गयी।
वहां संदिग्धों की आवाज आने लगी। पुलिस टीम ने घेरा बंदीकर पांच युवकों को चोरी-डकैती की योजना बनाने के आरोप में संजय निवासी मण्डी रामदास, गली राजकुमार, गोविन्द नगर, रोहित निवासी नई बस्ती, बद्रीनगर, गोविन्द नगर, कुन्दन निवासी अनाज मण्डी कामां, नगर, जिला डीग, अनिल निवासी पलौंदा, रक्सा, झांसी और गोपाल निवासी गांव नीमगांव, गोवर्धन को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से तलाशी के दौरान तमंचा, कारतूस, चाकू, सब्बल, प्लास, पेचकस, टॉर्च के अलावा 770 रुपये नकदी बरामद कर चालान किया है।
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