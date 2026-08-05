Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mathura News: स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह, तिरंगे की बिक्री शुरु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

Mathura News: मथुरा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति का माहौल है। लोग खादी भंडार में तिरंगा झंडा खरीदने आ रहे हैं। बच्चों में उत्साह है और स्कूलों में कार्यक्रमों की तैयारी हो रही है। 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत खादी के झंडों की सबसे ज्यादा डिमांड है।

Mathura News: स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह, तिरंगे की बिक्री शुरु

Mathura News: मथुरा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में देशभक्ति का माहौल है। खादी भंडार में लोग तिरंगा झंडा खरीदने पहुंच रहे हैं। बच्चों में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों में 15 अगस्त पर कार्यक्रमों की तैयारियां शुरु हो गयी हैं। बच्चे भी पूर्वाभ्यास में जुट गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह नजर आने लगा है। सबसे ज्यादा डिमांड खादी के झंडों को लेकर है।

ये भी पढ़ें:Chapra News: सारण में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा का महाअभियान
ये भी पढ़ें:जिले में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान
ये भी पढ़ें:Hajipur News: हर घर तिरंगा अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दें, हर घर तक पहुंचे तिरंगा: डीएम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura Mathura News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।