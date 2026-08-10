Mathura News: राष्ट्र प्रथम की भावना को जागृत करता है तिरंगा-पं. शोभाराम

Mathura News: आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चौमुहां क्षेत्र में देशभक्ति का अभूतपूर्व माहौल देखने को मिला। रविवार को चौमुहां ब्लॉक के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पंडित शोभाराम शर्मा के नेतृत्व में एक विशाल एवं भव्य तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने हरी झंडी दिखाकर किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। यह यात्रा युवाओं और क्षेत्रवासियों में राष्ट्र के प्रति समर्पण को और मजबूत करेगी। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उमड़े जनसैलाब और युवाओं के जोश की जमकर सराहना की।

​यात्रा में हजारों लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर हाथों में राष्ट्रध्वज लेकर शामिल हुए। पूरे मार्ग में भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे गूंजते रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय ने कहा कि 15 अगस्त तक जिले का कोई भी घर तिरंगे से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 10 से 14 अगस्त के बीच प्रत्येक मंडल में तिरंगा यात्रा निकालने, शहीद स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाने तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने की बात कही। ​यात्रा संयोजक पंडित शोभाराम शर्मा ने कहा कि हमारा तिरंगा प्रत्येक देशवासी के मन में राष्ट्र प्रथम की भावना को जागृत करता है। सरकार और संगठन के आपसी समन्वय से इस अभियान को जन-जन का पर्व बनाया जा रहा है।​तिरंगा बाइक यात्रा ग्राम पेलखु से रवाना होकर भरनाखुर्द, पाली, भरनाकला, सहार, अलवाई, रनवारी और सांखी से होते हुए छाता कस्बे में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी गांवों में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। जगह-जगह शीतल जल और जलपान की व्यवस्था की। इस अवसर पर पंडित राजाराम शर्मा, मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, जिला उपाध्यक्ष मुदिता शर्मा, जिला महामंत्री प्रतिमा सिंह, मंडल अध्यक्ष मुरारीलाल, बिहारी लाल उर्फ पूरन सिंह, प्रधान अनिल पांडेय, मूलचंद सिसौदिया, पूर्व प्रधान पूरन सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार, पंडित ओमप्रकाश शर्मा, पंडित जुगलकिशोर शर्मा, मोहित कुमार, महिपाल, पुरुषोत्तम शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह, यदुवीर सिंह सहित मौजूद रहे।