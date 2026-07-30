Mathura News: युवती की फर्जी इस्ट्राग्राम आईडी बना अश्लील फोटो किये वायरल
Mathura News: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मुकदमा दर्जयुवती की फर्जी इस्ट्राग्राम आईडी बना अश्लील फोटो किये वायरलयुवती की फर्जी इस्ट्राग्राम आईडी बना अश्लील फोटो कि
Mathura News: इस्ट्राग्राम पर एक युवती का फोटो एडिट कर उसकी फर्जी आईडी बना कर अश्लील फोटो डालने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी होने पर युवती का रिश्ता टूट गया। शिकायत करने पर आरोपी युवक ने चौथ वसूली की मांग करते हुए मारपीट की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने थाना कोसीकलां में दर्ज करायी रिपोर्ट में कहा है कि उसकी बहन का रिश्ता हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र में तय हुआ था। चार माह बाद शादी होनी थी। तभी गांव के ही नामजद युवक ने बहन के नाम से इस्ट्राग्राम पर फर्जी आईडी बना बहन की फोटो को अपने साथ एडिट करते हुए आपत्तिजनक फोटो बना उसकी ससुरालियों की आईडी पर डाल दिये।
इससे नाराज होकर ससुरालियों ने रिश्ता तोड़ दिया। पीड़ित ने बताया कि 20 जुलाई को आरोपी ने घर आकर धमकी देते हुए कहा कि अगर बहन की शादी मुझसे नहीं करोगे तो आपत्तिजनक फोटो बनाकर बदनाम कर दूंगा। इसका विरोध करने पर आरोपी युवक ने मारपीट कर दो लाख रुपये की चौथ मांगी और धमकी दी कि अगर दो लाख रुपये नहीं मिले तो समाज में मुहं दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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