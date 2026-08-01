Mathura News: पुलिस ने नोएडा के अधिवक्ता की लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर सौंपी
Mathura News: दो दिन पहले परिक्रमा लगाने आये अधिवक्ता का पिस्टल रखा बैग टैंपो में छूट गया थापुलिस ने नोएडा के अधिवक्ता की लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर सौंपीपुलिस ने नोए
Mathura News: दो दिन पहले नोएडा से परिवार के साथ परिक्रमा लगाने आये अधिवक्ता का बैग ऑटो में छूट गया था, जिसमें लाइसेंसी पिस्टल और पर्स रखा था। सूचना पर पुलिस ने तीन टीमें लगाकर 24 घंटे के अंदर करीब पांच दर्जन से अधिक सीसीटीवी खंगाल पिस्टल व अन्य जरूरी कागजात समेत बैग बरामद कर पीड़ित को सौंप दिया। उन्होंने पुलिस की प्रसंसा की है। बुधवार को परी चौक, एनआरआई सोसायटी ग्रेटर नोएडा निवासी मुकेश भाटी अधिवक्ता परिवार के साथ गिर्राज महाराज की परिक्रमा लगाने आये थे। गोवर्धन में टैंपो से उतरते समय उनका छोटा बैग टैंपो में रह गया। इसमें उनकी लाइसेंसी पिस्टल, चार्जर, पावर बैंक, एटीएम कार्ड, चाबियां, पर्स आधार, नकदी आदि रखी थी।
कुछ समय बाद बैग छूटने की जानकारी होने पर वह परेशान हो गये। टैंपो की काफी तलाशने के बाद भी पता न चलने पर पीड़ित अधिवक्ता ने थाना गोवर्धन में पिस्टल समेत बैग गायब होने की सूचना दी।प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक मोहन लाल व अन्य पुलिस टीम सीसीटीवी खंगाल बैग तलाशने में जुट गये। प्रभारी निरीक्षक विनय मिश्रा ने बताया कि रात भर पुलिस टीम ने पांच दर्जन से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद टैंपो चिह्नित कर लिया और उसकी तलाश में जुट गये। गुरुवार शाम अधिवक्ता के पिस्टल व अन्य जरुरी कागजात समेत बैग को सकुशल बरामद कर पीडि़त को अवगत कराया। उनके थाने आने पर पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सभी सामान व पिस्टल समेत बैग उनके सुपुर्द कर दिया। अपना कीमती सामान पाकर श्रद्धालु अधिवक्ता ने मथुरा पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार जताया।
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