Mathura News: पूर्ति निरीक्षकों ने किया पदभार ग्रहण
Mathura News: गोवर्धन तहसील में खाद्य एवं रसद पूर्ति निरीक्षकों ने पदभार ग्रहण किया। पवन चौधरी को गोवर्धन का पूर्ति निरीक्षक बनाया गया, और शांति स्वरूप को आंशिक चोमा ब्लॉक की जिम्मेदारी मिली। नव नियुक्त निरीक्षकों ने बेहतर वितरण प्रणाली और पारदर्शिता पर जोर दिया, जिसमें केवाईसी का कार्य शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
Mathura News: राधाकुंड। गोवर्धन तहसील में खाद्य एवं रसद पूर्ति निरीक्षकों द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। पवन चौधरी पूर्ति निरीक्षक गोवर्धन बनाया गया। जबकि शांति स्वरूप पूर्ति निरीक्षक आंशिक चोमा ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान तहसील क्षेत्र के अधिकांश राशन डीलर मौजूद रहे। नव नियुक्त पूर्ति निरीक्षकों द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने के उपरांत उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता केवाईसी बेहतर वितरण प्रणाली पर जोर अधिकारियों द्वारा कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक बैठकों में हिस्सा लिया राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए गए। केवाईसी के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
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