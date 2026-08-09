Mathura News: मंदिर परिसर में फंदे पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव
Mathura News: मंदिर परिसर में फंदे पर लटका मिला अज्ञात युवक का शवमंदिर परिसर में फंदे पर लटका मिला अज्ञात युवक का शवमंदिर परिसर में फंदे पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव
Mathura News: थाना अंतर्गत शनिवार सुबह गांव फतिहा के समीप हनुमान मंदिर परिसर में अज्ञात युवक का शव गले में फंदा लगाये लटका मिलने से सनसनी फैल गयी। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच को नमूने कलेक्ट करा शव पोस्टमार्टम को भेज शिनाख्त के प्रयास में जुट गयी है। गांव फतिहा, फरह के समीप हाइवे किनारे हनुमान मंदिर है। शनिवार सुबह कुछ युवक प्रतिदिन की तरह हनुमान मंदिर की तरफ टहलने गए तो मंदिर परिसर में लगे टीनशेड के अंदर गले में फंदा लगाये अज्ञात व्यक्ति का शव लटका दिखाई दिया। इसकी जानकारी होने पर आसपास से लोगों का हुजूम लग गया।
सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल, टोल चौकी प्रभारी अभिलाख सिंह ने पुलिस बल के साथ मौका मुआयना कर मामले की जानकारी की। इस दौरान मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद पुलिस शव मौर्चरी को भेज शिनाख्त के प्रयास में जुट गयी। प्रभारी निरीक्षक फरह छोटे लाल ने बताया कि मृतक ने महाकाल प्रिंट वाला कुर्ता पहन रखा था। उसी टीनशेड में उसका बिस्तर भी लगा हुआ था। उसकी उम्र करीब 30 साल प्रतीत हो रही थी। मृतक पैदल यात्री लग रहा था। थाना प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल ने बताया कि प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
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