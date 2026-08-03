Mathura News: युवक की धारदार हथियार से की हत्या, नामजद मुकदमा

Mathura News: थाना हाइवे अंतर्गत रविवार सुबह कुसुम वाटिका कालोनी के समीप फतेहपुर सीकरी निवासी युवक का लहुलुहान अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गयी। उसकी धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गयी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने मुकेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपी मृतक की बहन के साथ रहने लगा था इसका मृतक विरोध करता था। आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गांव सावरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा निवासी गोविंद उर्फ पप्पू अपने परिवार के साथ एटीवी नगर के पीछे स्थित कुसुम विहार कालोनी के समीप रह मेहनत मजदूरी करता था।

रविवार सुबह नौ बजे करीब कुसुम वाटिका के समीप वह खून से लथपथ हालत में पड़ा था। युवक का शव देख मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस के साथ ही सीओ रिफाइनरी प्रवीन मिश्रा ने मौका मुआयना कर मृतक की शिनाख्त होने पर परिजनों को सूचना दे शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। परिजनों ने नामजद पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी राजकुमारी ने थाने में तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि उसकी ननद के करीब चार साल से मुकेश संबंध है। इस बात का भाई गोविंद विरोध करता था। जिसे लेकर मुकेश रंजिश मानता था। पिछले एक माह से ननद को लेकर मुकेश नरसी विहार में रह रहा था। आरोप है कि शनिवार शाम मुकेश पीड़िता के पति गोविंद को शराब पिलाने के लिये अपने ई-रिक्शा में बिठा कर ले गया था। रात में गोविंद के घर न पहुंचने पर रविवार सुबह मुकेश के घर गयी तो वहां उसके घर का ताला लगा था। बाद में उसे पति की हत्या की जानकारी हुई।आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते पति की धारदार हथियार से मुकेश ने हत्या कर शव फेंक कर चला गया। थाना प्रभारी निरीक्षक हाइवे प्रशांत कपिल ने बताया कि मृतक की बहन को मुकेश अपने साथ रख रहा था, जिसका विरोध करने पर मुकेश रंजिश मानने लगा। शनिवार को घर से ले जाकर उसकी हत्या करने का आरोप है। पुलिस मुकेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर आरोपी की तलाश की जा रही है।