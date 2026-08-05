Mathura News: एक साल में भी नहीं हुआ सीवेज पंपिंग स्टेशन का पुनर्निर्माण
Mathura News: शिकायत करते-करते थक चुके पार्षद ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार -शिकायत करते-करते थक चुके पार्षद ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार -निरीक्षण में ही अटका बल्दे
Mathura News: महोली रोड स्थित बल्देवपुरी एक्सटेंशन के क्षतिग्रस्त भूमिगत सीवेज पंपिंग स्टेशन के पुनर्निर्माण के मामले में तमाम शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर नगर निगम मथुरा-वृंदावन के पार्षद राजीव कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्षद ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि इस मामले में महाप्रबंधक (जल) के माध्यम से अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), कृष्णा नगर, मथुरा को क्षतिग्रस्त भूमिगत सीवेज पंपिंग स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। इसके बाद आईजीआरएस पर शिकायत की गयी तो जूनियर इंजीनियर संतोष कुमार चौधरी द्वारा स्थल निरीक्षण कर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि बल्देवपुरी एक्सटेंशन स्थित भूमिगत सीवेज पंपिंग स्टेशन पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। इसके पुनर्निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा। इसी तरह जल निगम नगरीय निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता द्वारा भी स्वीकार किया गया कि सीवेज पंपिंग स्टेशन स्थल अत्यंत जर्जर है, जिससे दुर्घटना संभावित है। अस्थायी रूप से चेतावनी बोर्ड एवं लोहे की ग्रिल फेंसिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
कार्रवाई की मांग
पार्षद ने कहा है कि उक्त निरीक्षण रिपोर्टों एवं विभागीय पत्राचार को लगभग एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज तक न तो पुनर्निर्माण का एस्टीमेट तैयार किया गया, न प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई और न ही पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया। इससे स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी अपने वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं।
खतरनाक स्थिति
वर्तमान समय में भूमिगत सीवेज पंपिंग स्टेशन अत्यंत जर्जर एवं खतरनाक स्थिति में है। यदि किसी भी समय इसकी छत अथवा संरचना ध्वस्त हो जाती है तो राहगीरों, स्थानीय निवासियों, बच्चों अथवा वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने से गंभीर जनहानि होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी किसी भी अप्रिय घटना की समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं अधिकारियों की होगी। पार्षद ने सीवेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण कराने व लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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