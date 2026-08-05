Mathura News: एक साल में भी नहीं हुआ सीवेज पंपिंग स्टेशन का पुनर्निर्माण

Mathura News: महोली रोड स्थित बल्देवपुरी एक्सटेंशन के क्षतिग्रस्त भूमिगत सीवेज पंपिंग स्टेशन के पुनर्निर्माण के मामले में तमाम शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर नगर निगम मथुरा-वृंदावन के पार्षद राजीव कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्षद ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि इस मामले में महाप्रबंधक (जल) के माध्यम से अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), कृष्णा नगर, मथुरा को क्षतिग्रस्त भूमिगत सीवेज पंपिंग स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था। इसके बाद आईजीआरएस पर शिकायत की गयी तो जूनियर इंजीनियर संतोष कुमार चौधरी द्वारा स्थल निरीक्षण कर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि बल्देवपुरी एक्सटेंशन स्थित भूमिगत सीवेज पंपिंग स्टेशन पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। इसके पुनर्निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा। इसी तरह जल निगम नगरीय निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता द्वारा भी स्वीकार किया गया कि सीवेज पंपिंग स्टेशन स्थल अत्यंत जर्जर है, जिससे दुर्घटना संभावित है। अस्थायी रूप से चेतावनी बोर्ड एवं लोहे की ग्रिल फेंसिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है।