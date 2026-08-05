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Mathura News: मैथिल ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बने बच्चू शर्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: मैथिल ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बने बच्चू शर्मामैथिल ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बने बच्चू शर्मामैथिल ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बने बच्चू शर्मा

Mathura News: मैथिल ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बने बच्चू शर्मा

Mathura News: मैथिल ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पद के लिए बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लटूर प्रधान फार्म हाउस में समाज के व्यक्तियों की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ। जिसमें सर्वसम्मति से सरिता विहार, मंडी चौराहा निवासी बच्चू शर्मा ठेकेदार को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित रामदेव भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित चुनावी बैठक में सर्वप्रथम निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्यामलाल मिश्रा ने अपने कार्यकाल का विवरण देकर अपनी कार्यकारिणी सहित इस्तीफा सौंपा। उपस्थित समाजजनों ने सर्वसम्मति से बच्चू शर्मा ठेकेदार के नाम का समर्थन किया, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया गया।

संचालन भाजपा जिला संयोजक आईटी सतेंद्र मैथिल बेरीवाल ने किया। इस दौरान हरिकिशन बाबू, पूर्व चेयरमैन दाऊजी मैथिल ठेकेदार, बाबूलाल शर्मा, नगर अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, हरियाणा सेवा दल अध्यक्ष राकेश शर्मा, गंभीर शर्मा, पं गंगेश्वर शर्मा, पं वीरपाल मिश्रा, कोसी नगर महासचिव सुभाष चंद्र शर्मा एड., संयोजक सतीश चंद शर्मा, विष्णु कुमार मैथिल, डॉ. गिर्राज शर्मा, ब्रजमोहन पाराशर, पवन मैथिल, ज्योतिराम शर्मा, मुकेश मैथिल, सुरेंद्र शर्मा, कमल मैथिल, ओमप्रकाश मैथिल, हुकुमचंद शर्मा, बिजेंद्र मैथिल सहित आदि लोग मौजूद रहे।

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