Mathura News: 15 स्कूली वाहनों के चालान कर 3 स्कूली वाहन किए सीज

Mathura News: -परिवहन विभाग ने की मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 की शुरूआत 15 स्कूली वाहनों के चालान कर 3 स्कूली वाहन किए सीज 15 स्कूली वाहनों के चालान कर 3 स्कूली वाहन किए सीज

Mathura News: मथुरा, प्रदेश मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने मंगलवार को अनफिट एवं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों के विरुद्ध 15 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 की शुरूआत कर दी। एआरटीओ प्रवर्तन राजेश राजपूत के निर्देशन में सतेन्द्र कुमार सिंह सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन द्वितीय दल), संदीप चौधरी यात्रीकर अधिकारी तथा पूजा सिंह यात्रीकर अधिकारी द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न स्कूली बसों, वैनों एवं निजी या अनुबंधित वाहनों की फिटनेस, परमिट, प्राथमिक उपचार बॉक्स, अग्निशमन यंत्र तथा चालकों की योग्यता व आवश्यक दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा मानकों में कमी, अनफिट वाहन संचालन तथा आवश्यक दस्तावेजों के अभाव पाए जाने पर 15 स्कूली वाहनों (बस, ईको) के चालान किए गए तथा 3 स्कूली वाहनों को जनपद के विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया।

अनफिट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई इस अभियान के दौरान अनफिट वाहनों का संचालन करने वाले विद्यालयों की सूची तैयार कर उन्हें रेड लिस्ट में डाला जा रहा है। जिसे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर संबंधित स्कूलों की मान्यता निरस्तीकरण हेतु संस्तुति भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी फिटनेस न कराने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-53 के तहत शत-प्रतिशत पंजीयन निलंबन की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

विद्यालय प्रबंधकों के लिए निर्देश एआरटीओ राजेश राजपूत द्वारा सभी स्कूल प्रबंधकों, प्राचार्यों तथा वाहन स्वामियों को कड़ा निर्देश दिये गये हैं कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विद्यालय अपने वाहनों की अविलंब फिटनेस कराना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन करें, अन्यथा अनफिट पाए जाने पर वाहनों को जब्ती व चालकों के लाइसेंस निलंबन की कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।