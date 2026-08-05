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Mathura News: लूट का खुलासा करने पर एसएसपी को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: लूट का खुलासा करने पर एसएसपी को किया सम्मानितलूट का खुलासा करने पर एसएसपी को किया सम्मानित

Mathura News: लूट का खुलासा करने पर एसएसपी को किया सम्मानित

Mathura News: गत दिवस शहर में दो सनसनीखेज वारदातों का सफल अनावरण करने वाली मथुरा पुलिस के हौसले को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (एफएआईवीएम) के द्वारा सम्मानित किया गया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक (सिटी) को उनके कार्यालय पहुंचकर दुपट्टा ओढ़ा और उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मानित किया। व्यापारी नेताओं ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि एक तरफ प्लाईवुड फर्म के कर्मचारी से लूटी गई 25 लाख रुपये की नकदी की शत-प्रतिशत बरामदगी और दूसरी तरफ 550 ग्राम सोने की लूट के मामलों में अपराधियों को दबोचकर पुलिस ने जो सफलता हासिल की है, वह सराहनीय है।

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इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार अग्रवाल, जिला महामंत्री सुभाष सैनी, महानगर अध्यक्ष रासबिहारी अग्रवाल और मदन मोहन राजपूत, सौरभ अग्रवाल उपस्थित रहे।

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