Mathura News: अपहृत महिला को पुलिस ने किया सकुशल बरामद
Mathura News: पड़ोसी युवक द्वारा अपहरण की शिकार एक दो बच्चों की मां को 17 दिन बाद कोसीकलां बाईपास के पास पुलिस ने बरामद किया। महिला के परिजनों को सौंपने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
Mathura News: पड़ोसी युवक के साथ घर से गयी दो बच्चों की मां को 17 दिन बाद रविवार को कोसीकलां बाईपास के समीप से पुलिस ने सकुशल बरामद किया। उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने महिला परिजनों को सौंप दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता के बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में 30 जुलाई को प्रार्थना-पत्र दिया था। इसके माध्यम से अवगत कराया कि उसकी पत्नी को पड़ोसी युवक अपने भाई के साथ मिलकर 24 जुलाई शाम करीब छह बजे पत्नी का अपहरण कर ले गया।
इस दौरान पत्नी सोने के कुंडल, मंगल-सूत्र, चांदी के पायजेब, चुटिला और 35 हजार रुपये साथ लेकर गयी। पुलिस ने नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की। थाना प्रभारी निरीक्षक कोसीकलां कमलेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान रविवार सुबह अपहृत महिला को कोसीकलां के बाईपास के समीप से सकुशल बरामद कर पूछताछ की। बाद में उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।
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