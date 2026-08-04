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Mathura News: कोर्ट के निर्णय से कुश्ती जगत में हर्ष, पहलवानों ने जताई खुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: कोर्ट के निर्णय से कुश्ती जगत में हर्ष, पहलवानों ने जताई खुशीकोर्ट के निर्णय से कुश्ती जगत में हर्ष, पहलवानों ने जताई खुशी

Mathura News: कोर्ट के निर्णय से कुश्ती जगत में हर्ष, पहलवानों ने जताई खुशी

Mathura News: पूर्व सांसद एवं पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बाद मथुरा जनपद के कुश्ती जगत में हर्ष की लहर है। जिले के पहलवानों एवं कुश्ती से जुड़े लोगों ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए खुशी व्यक्त की और बृजभूषण शरण सिंह को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। कुश्ती जगत से जुड़े लोगों ने कहा कि न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है और सभी को न्यायिक प्रक्रिया एवं न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की。

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पहलवानों का समर्थन

पहलवानों ने कहा कि जब बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। उस दौरान उन्होंने देश के पहलवानों के हितों के लिए हर संभव प्रयास किए तथा कुश्ती खेल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में पहलवानों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, कुश्ती प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने और देश में कुश्ती के विकास के लिए किए गए प्रयासों को कुश्ती जगत सदैव याद रखेगा। देश की कुश्ती को आगे ले जाने में उनका योगदान रहा है और आने वाले समय में भी उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग कुश्ती खेल के लिए उपयोगी रहेगा।

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खुशी व्यक्त करने वालों की सूची

खुशी व्यक्त करने वालों में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय, जिला कुश्ती संघ मथुरा के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा पहलवान, महासचिव जनार्दन सिंह पहलवान, कोषाध्यक्ष हरिओम शर्मा, कुश्ती कोच बृजमोहन, कुश्ती कोच अर्चना चौधरी, शिव सिंह पहलवान, उत्तर प्रदेश केसरी शिवाले पहलवान, नरेंद्र चतुर्वेदी, कुणाल चौधरी, सोवरन सिंह एवं हरदयाल सिरोही सहित अनेक पहलवान एवं कुश्ती प्रेमियों ने कहा कि मथुरा जनपद की कुश्ती को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी पहलवान एवं कुश्ती पदाधिकारी एकजुट होकर कार्य करेंगे तथा युवा पहलवानों को बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

नियमित प्रश्न

बृजभूषण शरण सिंह को किस पद से सम्मानित किया गया है?
बृजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद एवं पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं।
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