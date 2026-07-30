Mathura News: विकास कार्यों की जांच करने पहुंची नगर विकास विभाग की टीम
Mathura News: विकास कार्यों की जांच करने पहुंची नगर विकास विभाग की टीमविकास कार्यों की जांच करने पहुंची नगर विकास विभाग की टीम
Mathura News: मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत बलदेव में तीन करोड़ रुपए से प्रस्तावित कार्यों की हकीकत का पता लगाने के लिए गुरुवार को नगर विकास विभाग लखनऊ की टीम ने अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह व एक्सईएन अमरेंद्र कुमार के साथ निरीक्षण किया। मौके पर लाइटिंग, सड़क के कार्य लगभग पूर्ण पाए गए, जबकि घाट के निर्माण का कार्य चलता मिला। जांच टीम ने नगर पंचायत क्षेत्र में पुराने अठाईस लाख रुपए के बस स्टैंड बने यात्री विश्रामालय के निर्माण कार्य की जांच की। ओपन जिम का भी बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि झूले हिल रहे थे, मैदान में बड़ी बड़ी घास थी।
जिसको टीम आने की खबर के साथ साफ कराया गया था। यमुना किनारे बन रहे दो करोड़ रुपए से श्मशान घाट के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। कुम्हारों वाली सीसी सड़क सही मिली। अन्य विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। टीम ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, लागत और प्रगति की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता को परखा और माप-पुस्तिका से मिलान किया। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त ने संबंधित ठेकेदारों और नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सभी कार्य मानक के अनुसार और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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