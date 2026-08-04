Mathura News: इनर व्हील क्लब में नए पदाधिकारियों का हुआ अधिष्ठापन

Mathura News: मथुरा, इनर व्हील क्लब के नवीन सत्र के पदाधिकारियों का अधिष्ठापन समारोह एवं तीज उत्सव हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, इनर व्हील प्रार्थना और गणेश वंदना के साथ हुआ। समारोह में नवीन अध्यक्ष एवं सचिव ने विधिवत पदभार ग्रहण किया तथा नई कार्यकारिणी का परिचय कराया गया। साथ ही क्लब में नए सदस्यों का शपथ ग्रहण भी संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि वाइस चेयरपर्सन ज्योति मित्तल ने कहा कि इनर व्हील सेवा, संस्कार और समर्पण का सशक्त माध्यम है तथा नई टीम समाजहित में उत्कृष्ट कार्य करेगी। विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट ट्रेज़रर मंजू पारीक और पीडीसी लता गोयल ने भी नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए सेवा और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।