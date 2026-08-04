Mathura News: इनर व्हील क्लब में नए पदाधिकारियों का हुआ अधिष्ठापन
Mathura News: इनर व्हील क्लब में नए पदाधिकारियों का हुआ अधिष्ठापनइनर व्हील क्लब में नए पदाधिकारियों का हुआ अधिष्ठापनइनर व्हील क्लब में नए पदाधिकारियों का हुआ अधिष्ठापन
Mathura News: मथुरा, इनर व्हील क्लब के नवीन सत्र के पदाधिकारियों का अधिष्ठापन समारोह एवं तीज उत्सव हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, इनर व्हील प्रार्थना और गणेश वंदना के साथ हुआ। समारोह में नवीन अध्यक्ष एवं सचिव ने विधिवत पदभार ग्रहण किया तथा नई कार्यकारिणी का परिचय कराया गया। साथ ही क्लब में नए सदस्यों का शपथ ग्रहण भी संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि वाइस चेयरपर्सन ज्योति मित्तल ने कहा कि इनर व्हील सेवा, संस्कार और समर्पण का सशक्त माध्यम है तथा नई टीम समाजहित में उत्कृष्ट कार्य करेगी। विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट ट्रेज़रर मंजू पारीक और पीडीसी लता गोयल ने भी नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए सेवा और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
समारोह में खजानी लर्निंग अकादमी की पांच जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा का दायित्व लेने की घोषणा की गई। वहीं क्लब की वरिष्ठ सदस्या माया गर्ग ने एक मूकबधिर छात्रा की स्नातक शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का संकल्प लिया। दूसरे चरण में तीज उत्सव के तहत मल्हार गायन, पारंपरिक खेल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।