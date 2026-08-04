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Mathura News: इनर व्हील क्लब में नए पदाधिकारियों का हुआ अधिष्ठापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: इनर व्हील क्लब में नए पदाधिकारियों का हुआ अधिष्ठापनइनर व्हील क्लब में नए पदाधिकारियों का हुआ अधिष्ठापनइनर व्हील क्लब में नए पदाधिकारियों का हुआ अधिष्ठापन

Mathura News: इनर व्हील क्लब में नए पदाधिकारियों का हुआ अधिष्ठापन

Mathura News: मथुरा, इनर व्हील क्लब के नवीन सत्र के पदाधिकारियों का अधिष्ठापन समारोह एवं तीज उत्सव हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन, इनर व्हील प्रार्थना और गणेश वंदना के साथ हुआ। समारोह में नवीन अध्यक्ष एवं सचिव ने विधिवत पदभार ग्रहण किया तथा नई कार्यकारिणी का परिचय कराया गया। साथ ही क्लब में नए सदस्यों का शपथ ग्रहण भी संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि वाइस चेयरपर्सन ज्योति मित्तल ने कहा कि इनर व्हील सेवा, संस्कार और समर्पण का सशक्त माध्यम है तथा नई टीम समाजहित में उत्कृष्ट कार्य करेगी। विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट ट्रेज़रर मंजू पारीक और पीडीसी लता गोयल ने भी नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए सेवा और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

समारोह में खजानी लर्निंग अकादमी की पांच जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा का दायित्व लेने की घोषणा की गई। वहीं क्लब की वरिष्ठ सदस्या माया गर्ग ने एक मूकबधिर छात्रा की स्नातक शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का संकल्प लिया। दूसरे चरण में तीज उत्सव के तहत मल्हार गायन, पारंपरिक खेल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं।

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