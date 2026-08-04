Mathura News: गुलाबी हिंडोले में राजाधिराज ने भक्तों को दिए दर्शन
Mathura News: नगर के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में सावन के पहले सोमवार को हिंडोला महोत्सव मनाया गया। भक्तों के दर्शन के लिए प्रभु राजाधिराज को गुलाबी हिंडोले में विराजमान किया गया। इस अवसर पर सेवायतों ने आकर्षक झुला सजाया। मंगलवार को भी भक्तों के दर्शन के लिए ठाकुर जी महाराज हरे हिंडोले में विराजमान होंगे।
Mathura News: नगर के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार को हिंडोला महोत्सव के अंतर्गत प्रभु राजाधिराज को गुलाबी हिंडोले में विराजमान करके भक्तों को दर्शन कराये गए। हिंडोला दर्शन के दौरान राजाधिराज की मनमोहक छवि को निहार कर भक्त आनंदित हो उठे। पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मंदिर में पुष्टीमार्गीय परम्परा के अनुसार सोमवार की सायं सावन के पांचवे दिन ठा. राजाधिराजजी को गुलाबी हिंडोले में विराजमान करके सेवायतों ने झुला झुलाया। इस अवसर पर हिंडोले को आकर्षक रूप प्रदान किया गया था। मंगलवार की शाम 5.10 से 5.40 बजे तक ठाकुर जी महाराज हरे हिंडोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे।
उन्होंने भक्तों से अधिक से अधिक संख्या में दर्शनों का लाभ उठाने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।