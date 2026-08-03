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Mathura News: गुलाबी हिंडोले में राजाधिराज ने भक्तों को दिए दर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: नगर के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में सावन के पहले सोमवार को हिंडोला महोत्सव मनाया गया। भक्तों ने गुलाबी हिंडोले में विराजमान ठाकुर राजाधिराज के दर्शन किए, जिससे वे आनंदित हुए। मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने भक्तों से दर्शन करने की अपील की। मंगलवार को ठाकुर जी महाराज हरे हिंडोले में दर्शन देंगे।

Mathura News: गुलाबी हिंडोले में राजाधिराज ने भक्तों को दिए दर्शन

Mathura News: नगर के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार को हिंडोला महोत्सव के अंतर्गत प्रभु राजाधिराज को गुलाबी हिंडोले में विराजमान करके भक्तों को दर्शन कराये गए। हिंडोला दर्शन के दौरान राजाधिराज की मनमोहक छवि को निहार कर भक्त आनंदित हो उठे। ​पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मंदिर में पुष्टीमार्गीय परम्परा के अनुसार सोमवार की सायं सावन के पांचवे दिन ठा. राजाधिराजजी को गुलाबी हिंडोले में विराजमान करके सेवायतों ने झुला झुलाया। इस अवसर पर हिंडोले को आकर्षक रूप प्रदान किया गया था। मंगलवार की शाम 5.10 से 5.40 बजे तक ठाकुर जी महाराज हरे हिंडोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे।

उन्होंने भक्तों से अधिक से अधिक संख्या में दर्शनों का लाभ उठाने की अपील की है।

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