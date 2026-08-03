Mathura News: युवक ने पत्नी के खिलाफ कराया मुकदमा
Mathura News: हरियाणा में एक युवक ने अपनी पत्नी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में गाली-गलौज करने का मामला दर्ज कराया है। युवक का आरोप है कि शादी के बाद पत्नी ने झगड़े करना शुरू कर दिया और बाद में अपने बच्चों को छोड़कर मायके चली गई। युवक अकेले बच्चों का पालन कर रहा है और न्यायालय में तलाक का मामला विचाराधीन है।
Mathura News: थाना अंतर्गत एक गांव निवासी युवक ने पत्नी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा के साथ ही गाली-गलौज की सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस जांच कर रही है। एक गांव निवासी युवक का आरोप है कि उसकी शादी 18 जुलाई 2021 को हसनपुर रोड दीघौट, सदर कैम्प,पलवल, हरियाणा निवासी युवती के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बाद से ही उसकी पत्नी ने छोटी छोटी बातों को लेकर उससे लड़ना-झगड़ना शुरू कर दिया। युवक परिवार में शांति बनी रहे इसको लेकर पत्नी को लेकर माता-पिता से अलग रहने लगा।
आरोप है कि इस दौरान पत्नी अपने दो छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर मायके चली गई। बाद में पत्नी ने उस पर हरियाणा फरीदाबाद कोर्ट में तलाक और घरेलू हिंसा का मुकदमा डाल दिया जो न्यायलय में विचाराधीन है। इसके अलावा पत्नी ने दहेज़ का एक मुकदमा थाना कोसीकलां में भी लिखवाया है। पीड़ित अपने दुधमुंहे बच्चों का पालन पोषण अकेला ही कर रहा है। आरोप है कि पत्नी ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में गाली-गलौज कर गांव वालों के अलावा रिश्तेदारों को भी गाली देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करती रहती है। इससे उसकी छवि धूमिल हो रही है। पीड़ित युवक ने पत्नी के खिलाफ थाना कोसीकलां में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।