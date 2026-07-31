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Mathura News: पार्क निर्माण में मानकों की अनदेखी की सीएम पोर्टल पर शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: पार्क निर्माण में मानकों की अनदेखी सीएम पोर्टल पर शिकायतपार्क निर्माण में मानकों की अनदेखी सीएम पोर्टल पर शिकायत

Mathura News: पार्क निर्माण में मानकों की अनदेखी की सीएम पोर्टल पर शिकायत

Mathura News: मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा गोवर्धन रोड स्थित आनंदलोक कॉलोनी के सी-ब्लॉक नगर निगम वार्ड संख्या 3 में कराए जा रहे पार्क सौंदर्यीकरण कार्य में धांधली का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासियों ने ठेकेदार पर निर्माण मानकों को ताक पर रखकर घटिया सामग्री का प्रयोग करने और सरकारी धन में घोटाले का आरोप लगाया है। इस संबंध में आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल सहित उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी को शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ​कॉलोनी वासियों कहना है कि निर्माण कार्य में हो रही अनियमिताओं का जब भी विरोध किया जाता है, तो ठेकेदार द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जाता है।

ठेकेदार धमकी देता है कि यदि किसी ने उसके खिलाफ शिकायत की या काम रुकवाने का प्रयास किया, तो वह निर्माण सामग्री व सामान की चोरी दिखाकर झूठी एफआईआर दर्ज कराकर जेल भिजवा देगा। ​ठेकेदार की इस मनमानी और धमकियों से परेशान होकर कॉलोनी के जयवीर सिंह, सुमित, विशाल राजपूत, संजीव कुमार, हितेश, ओमप्रकाश सिंह, दिनेश, मनोहरलाल, सरिता और पिंकू सहित दर्जनों लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से जल्द से जल्द मामले की जांच कराने की मांग की है।

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