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Mathura News: गोवर्धन चौराहे के समीप कैफे में लगी आग, मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: कैफे में मौजूद लोगों में मची चीखपुकार, सभी सुरक्षितगोवर्धन चौराहे के समीप कैफे में अचानक लगी आग से हडकंपगोवर्धन चौराहे के समीप कैफे में अचानक लगी आग स

Mathura News: गोवर्धन चौराहे के समीप कैफे में लगी आग, मचा हड़कंप

Mathura News: कोतवाली अंतर्गत गोवर्धन चौराहे पर जय श्री कांप्लेक्स में सोमवार सुबह करीब 11 बजे किंग एंड क्वीन कैफे रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान आधा दर्जन युवक-युवतियां वहां थे लेकिन गनीमत रही कि वह जान बचाकर बाहर निकल गये। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने दमकल बुला डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान एसी हॉल का शीशा तोड़ कर आग पर काबू पाया। हाइवे पर गोवर्धन चौराहे पर जय श्री कांप्लेक्स में किंग एंड क्वीन कैफे रेस्टोरेंट पहले तल पर है। सुबह करीब 11 बजे अचानक रेस्टोरेंट के एसी हॉल में आग लगी।

धुआं निकलने के बाद आग की लपटों ने पूरे कैफे रेस्टोरेंट को अपने आगोश में समेट लिया। धुंआ और आग की लपटें देख रेस्टोरेंट में मौजूद करीब आधा दर्जन युवक-युवतियां चीखते हुए भागे। कैफे कर्मियों में भी अफरा तफरी मच गयी। युवक-युवतियों के अलावा कर्मियों ने बिना समय गंवाए रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर जान बचाई।सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा, चौकी प्रभारी कृष्णानगर संजीव कुमार ने अग्निशमन दल विभाग को सूचना देकर दमकलों को बुलाया। इस दौरान हॉल के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया। आग लगने से आसपास के लोगों के अलावा दुकानदारों में हड़कंप मच गया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद दो दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना से कैफे का फर्नीचर, एसी, बिजली उपकरणों और अन्य सामान जल गये। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी झुलसा नहीं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि प्रथमदृष्टया आग लगने का कारण एसी में शार्ट सक्रिट बताया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है।

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