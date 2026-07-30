Mathura News: संशोधित : यूपी रोडवेज में पीछे से प्राइवेट बस ने मारी टक्कर, 13 सवारियां घायल

Mathura News: थाना अंतर्गत कोटवन के समीप गुरुवार दोपहर हाइवे किनारे सवारियों को बिठाने के लिए रुकी यूपी रोडवेज बस में पीछे आ रही हरियाणा की एक प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों बसों में सवार 13 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए घायलों को एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया। जहां उनका उपचार चल रहा है। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। गुरुवार दोपहर करीब ढाई बजे यूपी रोडवेज की बस दिल्ली की ओर जा रही थी। हाइवे पर गांव कोटवन, कोसीकलां के समीप बस चालक ने सवारियां बिठाने के लिए बस रोकी थी। बस में सवारियां चढ़ ही रही थीं कि तभी मथुरा की ओर से जा रही हरियाणा की प्राइवेट बस ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इसके चलते दोनों बस हाईवे किनारे झाड़ियों में घुस गयीं। इस दौरान बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। इसे देख राहगीर व स्थानीय लोग मदद के लिये मौके की ओर दौड़ पड़े। लोगों की सूचना के बाद पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक कोसीकलां कमलेश सिंह, चौकी प्रभारी उत्तम सिंह ने पुलिस टीम और लोगों के सहयोग से बस में फंसी सवारियों को निकलवाया। पुलिस ने हादसे में 13 महिला, पुरुष, वृद्ध एवं बच्चों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी पहुंचाया। वहीं क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त दोनों बसों को हाईवे किनारे से निकलवाकर हटवाते हुए यातायात सुचारू कराया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण हरियाणा की प्राइवेट बस की तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई में जुटी है。