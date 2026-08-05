पशुपालकों को स्वदेशी गो संरक्षण को किया जागरूक
पशुपालन व दुग्ध विकास संघ ने दी विभागीय योजनाओं की जानकारीपशुपालकों को स्वदेशी गो संरक्षण को किया जागरूकपशुपालकों को स्वदेशी गो संरक्षण को किया जागरूक
राजीव भवन के सभागार में बुधवार को दुग्ध विकास संघ व पराग डेरी द्वारा पशुपालकों एवं किसानों के लिए संवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां पशुपालन व दुग्ध विकास विभाग के अधिकारियों ने पशुपालकों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया और स्वदेशी गोवंश संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. एनएन शुक्ला ने किसानों को मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना, नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना तथा मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना की विस्तार से जानकारी दी। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष चौधरी रणवीर सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए।
इस अवसर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक एके उपाध्याय ने विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित किसानों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम में डिप्टी सीवीओ डॉ. अनिल कुमार, पराग डेरी के प्रबंधक, किसान, महिला पशुपालक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रतिनिधि तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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