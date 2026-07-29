Mathura News: पुण्य कमाने आए श्रद्धालु, तलहटी में छोड़ गए गंदगी
Mathura News: गोवर्धन व राधाकुंड नगर पंचायत के सफाईकर्मी सफाई में जुटे -गोवर्धन व राधाकुंड नगर पंचायत के सफाईकर्मी सफाई में जुटे गोवर्धन, हिन्दुस्तान संवाद राजकीय
Mathura News: राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले पर पुण्य कमाने आए सेवाभावी लोग गिरिराज तलहटी में जाते समय गंदगी छोड़ गए। यहां शाम बाद परिक्रमा मार्ग में जगह-जगह कूड़े के ढेर नजर आए। भंडारों वाले स्थानों पर भीषण गंदगी थी। दौना-गिलास इधर-उधर पड़े थे। मुड़िया मेला के दौरान श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई। पुण्य कमाने की चाह में गिरिराज परिक्रमा मार्ग में जगह-जगह भंडारों का आयोजन किया गया। भंडारों में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद पत्तल, गिलास, दौना एकत्रित करने के लिए डस्टबिनों का प्रयोग नहीं किया गया। भंडारा स्थलों पर पत्तल, दौना, गिलासों के ढेर जमा हो गए।
भंडारों के आयोजक बिना साफ-सफाई कराए अपने टैंट आदि सामान समेट कर वापस चले गए। परिक्रमा मार्ग में व्यवस्था संभाल रहे नगर पंचायत गोवर्धन व राधाकुंड के सैंकड़ों कर्मचारियों ने जगह-जगह फैली गंदगी को साफ कर गिरिराज परिक्रमा मार्ग को स्वच्छ किया। चेयरमैन प्रभा मनीष लम्बरदार ने बताया की नगर पंचायत प्रशासन द्वारा परिक्रमा मार्ग में सैंकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी लगाकर परिक्रमा मार्ग की सफाई कराई गई, वहीं राधाकुण्ड नगर पंचायत द्वारा सैकड़ों सफाई कर्मचारी, मोबाइल टॉयलेट, नाव, पानी के टैंकर, पशु वाहन व सड़कों पर खुले में घूमने वाले गोवंश को पकड़ने के लिए टीम लगाकर लगाई गई।
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