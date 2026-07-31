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Mathura News: ढाई हजार बकाएदारों की काटी बिजली, डेढ़ करोड़ था बकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन औरंगाबाद क्षेत्र में ऑन लाइन कटवाए गएढाई हजार बकाएदारों की काटी बिजली, डेढ़ करोड़ था बकायाढाई हजार बकाएदारों की काटी बिजली, ड

Mathura News: ढाई हजार बकाएदारों की काटी बिजली, डेढ़ करोड़ था बकाया

Mathura News: मोबाइल फोन पर कॉल कराने के बाद भी बकाएदारों ने बकाया राशि जमा नहीं की। इस पर विभाग ने ढाई हजार से अधिक बकाएदारों की लाइट कटवा दी। इन पर डेढ़ करोड़ का बकाया बताया गया। बिजली कटने के बाद विद्युत कार्यालयों पर बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ लगी रही। जुलाई माह के समाप्त होने में एक दिन शेष है। टारगेट पूरा करने को उपभोक्ताओं पर सख्ती की जा रही है। एसडीओ औरंगाबाद सौरभ मिश्रा द्वारा बकाया सूची निकलवा कर करीब 70 लाख के बकाए पर दो हजार कनेक्शनों की सप्लाई ऑन लाइन बंद करा दी। लाइट बंद होने पर टाउनशिप, औरंगाबाद, नवादा, कर्मयोगी आदि क्षेत्र के उपभोक्ता अपना-अपना बिल जमा करने विद्युत कार्यालय पहुंचे और बिल जमा कराया।

कनेक्शनों को जुड़वाया जाता रहा। एक्सईएन प्रथम गौरव कुमार के अनुसार करीब 50 लाख के बकाए पर 100 कनेक्शनों की सप्लाई पोल से कटवाई गई। एसडीओ बलदेव प्रकाश सिंह के अनुसार करीब 30 कनेक्शन कटवाए गए। इन पर 10 लाख से अधिक का बकाया चल रहा था। एक्सईएन राजनाथ यादव के अनुसार कॉलिंग करने पर लाखों का राजस्व उपभोक्ताओं ने अलग-अलग काउंटरों एवं ऑन लाइन जमा कराया है।एक्सईएन शहरी आशीष गुप्ता के अनुसार करीब 50 लाख के बकाए पर डेढ़ सौ उपभोक्ताओं की लाइट कटवाई गई। बकाएदारों द्वारा बिल जमा कराया जा रहा है। एक्सईएन मांट दीपक कुमार के अनुसार 20 लाख के बकाए पर 100 से अधिक कनेक्शन कटवाए गए। लाइट कटने के बाद उपभोक्ता बिल जमा कर रहे हैं। इसके अलावा कोसी,गोवर्धन,दतिया,फरह आदि क्षेत्रों में भी बकाएदारों पर कार्रवाई की गई। इससे पूर्व मुख्य अभियंता राजीव गर्ग द्वारा वीसी के माध्यम से राजस्व वसूली एवं अन्य कार्यों की समीक्षा की। निर्देशित किया कि सभी अपना-अपना टारगेट पूरा करें।

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