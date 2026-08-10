Mathura News: 16 लाख के बकाए पर कटवाए 110 विद्युत कनेक्शन
Mathura News: ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया अभियान, बकाया राशि जमा करने की अपील ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया अभियान, बकाया राशि जमा करने की अपील मथुरा, हिन्दुस्तान स
Mathura News: विद्युत निगम की टीमों ने अभियान चलाकर करीब 16 लाख के बकाए पर 110 कनेक्शन कटवा दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लगे कैंपों के माध्यम से कर्मचारियों ने बकाया राशि जमा करने की अपील बकाएदारों से की। गोवर्धन डिवीजन के अडींग, रामपुर, सतोहा, सलेमपुर, मगोर्रा आदि क्षेत्रों में विद्युत निगम द्वारा कैंपों का आयोजन किया गया। एसडीओ दतिया मनीष बंसल के निर्देशन में लगे कैंप में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान,बिल संशोधन आदि कार्य हुए।
कनेक्शनों की कटौती
-शहर के कई क्षेत्रों में रही बिजली समस्या
मसानी बिजलीघर पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने को फोन मिलाते रहे। यहां मोबाइल पर घंटी बजती रही। फोन रिसीव नहीं हुआ। इसकी शिकायत उपभोक्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से विभागीय अधिकारियों से की है। यहां होटल ड्यूक पैलेस के पीछे दोपहर दो बजे से लाइट नहीं आ रही थी। मसानी के डीग गेट फीडर क्षेत्र की बिजली भी दिन में बंद रही।
शिकायतों का समाधान
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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