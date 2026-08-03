Mathura News: लोहे की गार्डर गिरने से वृद्ध के दोनों पैर कटे, मौत

Mathura News: ऑफीसर कॉलोनी में रविवार को निर्माणाधीन मकान पर छत डालने के दौरान हुए हादसे में वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भिजवाया। बताते चलें कि तांगड़ा निवासी गोपीचंद (72) ऑफिसर कॉलोनी स्थित अपने खेत पर रहने के लिए कमरे का निर्माण करा रहे थे। रविवार सुबह करीब 11 बजे मजदूर कमरे की छत डालने की तैयारी में जुटे थे। इस दौरान बीम पर लोहे की गार्डर चढ़ाये जा रहे थे। बताते हैं कि तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से बीम पर रखे तीनों गार्डर एक साथ नीचे गिर गये। इससे नीचे खड़े होकर काम की निगरानी कर रहे मकान स्वामी गोपीचंद गार्डरों के नीचे दबने से लहुलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गये।