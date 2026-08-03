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Mathura News: लोहे की गार्डर गिरने से वृद्ध के दोनों पैर कटे, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: रविवार को ऑफिसर कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान पर छत डालते समय 72 वर्षीय गोपीचंद की दुर्घटनावश मौत हो गई। काम के दौरान गार्डर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रैफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार में शोक का माहौल है।

Mathura News: लोहे की गार्डर गिरने से वृद्ध के दोनों पैर कटे, मौत

Mathura News: ऑफीसर कॉलोनी में रविवार को निर्माणाधीन मकान पर छत डालने के दौरान हुए हादसे में वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भिजवाया। बताते चलें कि तांगड़ा निवासी गोपीचंद (72) ऑफिसर कॉलोनी स्थित अपने खेत पर रहने के लिए कमरे का निर्माण करा रहे थे। रविवार सुबह करीब 11 बजे मजदूर कमरे की छत डालने की तैयारी में जुटे थे। इस दौरान बीम पर लोहे की गार्डर चढ़ाये जा रहे थे। बताते हैं कि तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से बीम पर रखे तीनों गार्डर एक साथ नीचे गिर गये। इससे नीचे खड़े होकर काम की निगरानी कर रहे मकान स्वामी गोपीचंद गार्डरों के नीचे दबने से लहुलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गये।

गार्डर पैर पर गिरने के चलते उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया। उनकी चीख-पुकार सुन काम कर रहे मजदूरों ने आसपास के लोगों की मदद से उन्हें तत्काल उपचार को भर्ती कराया। हालत चिंताजनक होने पर हायर सैंटर रैफर कर दिया गया। वहां अधिक रक्तस्राव और गंभीर चोट लगने के चलते चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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