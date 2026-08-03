Mathura News: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में आठ नामजद ​

Mathura News: थाना हाईवे के अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने आठ नामजदों के खिलाफ नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने एक ही परिवार के छह समेत आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पीड़ित मां ने पुलिस पर समय से कार्रवाई न करने और आरोपियों की मदद करने का आरोप लगाया है। शनिवार को हाइवे क्षेत्र स्थित एक कालोनी निवासी महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया कि 29 जुलाई देर रात करीब दो से चार बजे के मध्य उसकी नाबालिग बेटी अचानक घर से गायब हो गयी।

इसकी जानकारी करने पर पता चला कि उसकी बेटी को नौगांव निवासी पिता-पुत्र, भाई और चाचा समेत छह लोग व दो अन्य के नामजद तहरीर देते हुए बहला कर ले गये हैं। ​पीड़िता का आरोप है कि घटना की सूचना पहले उसने डायल 112 पर दी और 30 जुलाई को हाईवे थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं। आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत में लापरवाही बरतते हुए कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही उसकी बेटी का सुराग लगाा। बाद में रविवार को पीडता के थाने पहुंचने पर पुलिस ने नामजदों के खिलाफ मुकदमा कर लिया है। पीड़िता ने उच्चाधिकारियों से उसकी बेटी को सकुशल बरामद कराने की मांग की है।