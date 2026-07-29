Mathura News: गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को जीवन में अपनाएं : रामरतन
Mathura News: गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को जीवन में अपनाएं : रामरतनगुरु द्वारा दी गई शिक्षा को जीवन में अपनाएं : रामरतनगुरु द्वारा दी गई शिक्षा को जीवन में अपनाएं :
Mathura News: आस्था और कृतज्ञता के महापर्व गुरु पूर्णिमा पर झाड़ी हनुमान मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। मंदिर के महंत रामरतन दास महाराज ने झाड़ी वाले बाबा का छप्पन भोग प्रसाद लगाया। मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ के अतिरिक्त भजन संध्या भी की गई। महंत राम रतन दास महाराज ने कहा कि गुरु मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चा शिष्य वह नहीं है जो केवल गुरु की तस्वीर की पूजा करता है, बल्कि सच्चा शिष्य वह है जो गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करता है। इस दौरान मास्टर रामबाबू शर्मा, प्रशांत प्रधान, गोपाल जिंदल, संतोष भारद्वाज, विनोद शर्मा, करतार सिंह, उमाकांत शर्मा, मुकेश अग्रवाल, मोहन सिंह फौजी,राकेश अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, श्याम चौधरी, नारायण चौधरी, संजय प्रधान एवं विभिन्न जनपदों एवं विभिन्न प्रांतो से आए हुए श्रद्धालु मौजूद रहे।
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