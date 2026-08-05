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Mathura News: विभिन्न निधियों से जानू में होंगे 2.50 करोड़ से विकास कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: बनेंगी गांव को मजरों से जोड़ने वाली सड़कें विभिन्न निधियों से जानू में होंगे 2.50 करोड़ से विकास कार्यविभिन्न निधियों से जानू में होंगे 2.50 करोड़ से

Mathura News: विभिन्न निधियों से जानू में होंगे 2.50 करोड़ से विकास कार्य

Mathura News: गोवर्धन के विधायक मेघश्याम सिंह ने त्वरित विकास योजना ओर मंडी परिषद द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के अतर्गत गांव सभा जानू में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। विधायक के प्रयासों से गांव में मजरों को जोड़ने वाली और गांव के अंदर की दो-दो गलियों को 2.50 करोड़ रुपये की लागत से पक्का करया जाएगा। विधायक मेघश्याम सिंह ने बताया कि त्वरित विकास योजना के अंतर्गत 2026-27 में स्वीकृत ग्राम पंचायत जानू में शिब्बो के घर से पूरन के घर तक 58.02 लाख से सड़क, प्रताप के घर से कुंडा नरैना राजस्थान तक 61.27 लाख से, मैन रोड से करन सिंह के घर तक 51.13 लाख से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के द्वारा सड़कें बनाई जाएंगी।

वित्तीय वर्ष 2025- 26 के तहत जानू से नगला झीलम राजस्थान सीमा तक 1.83 किमी, जानू से नगला मेव तक कृषि उत्पादन मंडी समिति से विधायक निधि से नाले वाली बगीची पर इंटर लॉकिंग कार्य का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने इन कार्यों का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर एडीओ गोवर्धन राज बहादुर एवं पंचायत सचिव विजय पाल उपस्थित रहे।

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