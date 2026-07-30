Mathura News: परिषदीय स्कूलों का समय बदलने की मांग
Mathura News: परिषदीय स्कूलों का समय बदलने की मांगपरिषदीय स्कूलों का समय बदलने की मांगपरिषदीय स्कूलों का समय बदलने की मांग
Mathura News: अभिभावकों व शिक्षक नेता योगेश चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, करतार सिंह, कर्मवीर सिंह, विक्रम सिंह, सुजीत वर्मा आदि ने जिलाधिकारी से मांग की है कि परिषदीय विद्यालयों का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाए, ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके और उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों के साथ प्राइवेट विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को स्कूल से घर लौटते समय उमस भरी गर्मी के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में स्कूलों की छुट्टी दोपहर 2 बजे हो रही है, जो दिन का सबसे अधिक गर्म समय होता है।
तेज धूप और उमस के कारण छोटे-छोटे बच्चों के चेहरे लाल पड़ जाते हैं तथा उन्हें अत्यधिक गर्मी झेलनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्या भी बनी हुई है। कई विद्यालयों में नियमित बिजली न होने से पंखे नहीं चल पाते, जिससे बच्चों और शिक्षकों को उमस व गर्मी में पढ़ाई करनी पड़ती है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।