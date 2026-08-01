Mathura News: महिला की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर अश्लील वीडियो की पोस्ट
Mathura News: बालिका से दुष्कर्म का आरोपी साधु भेषधारी भेजा जेलबालिका से दुष्कर्म का आरोपी साधु भेषधारी भेजा जेल
Mathura News: थाना जमुनापार के अंतर्गत एक गांव निवासी महिला की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर सोशल मीडिया पर महिला की साख खराब करने के उद्देश्य से अश्लील सामग्री और फोटो वायरल कर दी। पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। थाना जमुनापार के गांव निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी पत्नी की इंस्टाग्राम आईडी को किसी अज्ञात शातिर व्यक्ति ने हैक कर लिया है। आरोपी द्वारा उसकी आईडी पर लगातार अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक पोस्ट डाले जा रहे हैं। पीड़ित के अनुसार 22 जून सुबह करीब आठ बजे और फिर 11 बजे आईडी से अश्लील वीडियो पोस्ट किए गए, इसके बाद उन्हें अहसास हुआ कि आईडी का नियंत्रण किसी असामाजिक तत्व द्वारा किया जा रहा है।
इससे पीड़ित परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है। पीड़ित पति की तहरीर पर जमुनापार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
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