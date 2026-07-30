Mathura News: बांके बिहारी मंदिर में जूते पहनकर घुसा पुलिसकर्मी, श्रद्धालुओं में रोष

Mathura News: विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी एक तस्वीर बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बन गई है। वायरल तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी जूते पहनकर मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया। मंदिर के मुख्य आंगन में जूते पहनकर खड़े पुलिसकर्मी की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही तस्वीर को लेकर श्रद्धालु अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता।

लोगों का कहना है कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहां प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर की मर्यादा एवं परंपराओं का पालन करना चाहिए। यदि वायरल तस्वीर सही है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर परिसर में आने वाले आम श्रद्धालुओं को जूते-चप्पल बाहर उतारने पड़ते हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है।अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट डालने वाली मंदिर के गोस्वामी समाज की महिला नीलम गोस्वामी का कहना है कि पुलिसकर्मी जूते पहन कर बिहारीजी मंदिर प्रांगण में दिख रहा हैं, ये सनातन पर प्रहार नहीं है क्या? क्यों सरकारी तंत्र मंदिर की गरिमा को खत्म करने पर उतारू है?