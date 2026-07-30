Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mathura News: बांके बिहारी मंदिर में जूते पहनकर घुसा पुलिसकर्मी, श्रद्धालुओं में रोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

Mathura News: तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरलबांके बिहारी मंदिर में जूते पहनकर घुसा पुलिसकर्मी, श्रद्धालुओं में रोषबांके बिहारी मंदिर में जूते पहनकर घुसा पुलिसकर्मी, श्

Mathura News: बांके बिहारी मंदिर में जूते पहनकर घुसा पुलिसकर्मी, श्रद्धालुओं में रोष

Mathura News: विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी एक तस्वीर बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बन गई है। वायरल तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी जूते पहनकर मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया। मंदिर के मुख्य आंगन में जूते पहनकर खड़े पुलिसकर्मी की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही तस्वीर को लेकर श्रद्धालु अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता।

लोगों का कहना है कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहां प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर की मर्यादा एवं परंपराओं का पालन करना चाहिए। यदि वायरल तस्वीर सही है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर परिसर में आने वाले आम श्रद्धालुओं को जूते-चप्पल बाहर उतारने पड़ते हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है।अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट डालने वाली मंदिर के गोस्वामी समाज की महिला नीलम गोस्वामी का कहना है कि पुलिसकर्मी जूते पहन कर बिहारीजी मंदिर प्रांगण में दिख रहा हैं, ये सनातन पर प्रहार नहीं है क्या? क्यों सरकारी तंत्र मंदिर की गरिमा को खत्म करने पर उतारू है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।