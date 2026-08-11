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Mathura News: कांग्रेस ऑब्जर्वर ने महानगर कांग्रेस पदाधिकारियों से की मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: मथुरा में, महाराष्ट्र की विधायक अंजली नेवालकर ने महानगर कांग्रेस कार्यालय में स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने संगठनात्मक विषयों पर संवाद करते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में कई कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे।

Mathura News: कांग्रेस ऑब्जर्वर ने महानगर कांग्रेस पदाधिकारियों से की मुलाकात

Mathura News: मथुरा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज एवं ऑब्जर्वर, महाराष्ट्र की विधायक अंजली नेवालकर ने मंगलवार को महानगर कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्षों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपाध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों से संगठनात्मक विषयों पर संवाद किया। अंजली नेवालकर का महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम द्वारा संयुक्त रूप से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यतेंद्र मुकद्दम ने की। इस अवसर पर नेवालकर ने कहा कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना प्राथमिकता है। प्रत्येक पदाधिकारी को सक्रिय होकर संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए निष्ठा के साथ कार्य करना होगा。

स्थानीय नेताओं से संवाद

पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने कहा कि अंजली नेवालकर के मार्गदर्शन से महानगर कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक मंडल एवं बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जाएगा।

कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य

कार्यक्रम में मुकीम कुरैशी, दीपक पाराशर, राहुल चतुर्वेदी, वीरेंद्र सिसोदिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सिम्मी बेगम, चंद्रमोहन जायसवाल, शिखा चौधरी, राखी चौहान, यश चतुर्वेदी, भंवर सिंह सिसोदिया, नाहर सिंह, संजीव सक्सेना, आशीष अरोड़ा, अतुल चतुर्वेदी, शिवकुमार गौतम, ब्रह्मा चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

अंजली नेवालकर ने कहाँ मुलाकात की?
अंजली नेवालकर ने महानगर कांग्रेस कार्यालय में मुलाकात की।
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