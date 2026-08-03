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Mathura News: जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर मंथन -संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर मंथन मथुरा। महानगर कांग्रेस कमेटीकी संगठनात्मक बैठक में संगठन को बूथ स्तर

Mathura News: जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस

Mathura News: महानगर कांग्रेस कमेटीकी संगठनात्मक बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने, आगामी जनआंदोलनों तथा संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। महानगर कांग्रेस कार्यालय पर अध्यक्षता करते हुए पं. यतेंद्र मुकद्दम ने कहा कि कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता आमजन की समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगामी दिनों में नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, एमवीडीए में फैले भ्रष्टाचार तथा जनहित की लगातार हो रही उपेक्षा के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र जनआंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि मां यमुना का प्रदूषण, गंदे नालों का पानी, अवैध सीवर डिस्चार्ज तथा यमुना की बिगड़ती स्थिति मथुरा-वृंदावन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है।

मां यमुना की स्वच्छता एवं अविरलता के लिए कांग्रेस व्यापक जनआंदोलन चलाएगी। पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने कहा कि कांग्रेस का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और कार्यकर्ताओं का उत्साह ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को पूरी मजबूती से उठाया जाएगा।बैठक में मुकीम कुरैशी, धनंजय चौधरी, चंद्रमोहन जायसवाल, ब्रह्मा चतुर्वेदी, चौधरी ओमवीर सिंह, आशीष अरोड़ा, सिमनी बेगम, राखी चौहान, श्वेता गोस्वामी, ललित चौहान, पप्पू खान, आनंद शर्मा, बावर सिंह सिसोदिया, संजय शर्मा पिपरोनिया, गुड्डू कुरैशी, श्याम चौधरी, मुकेश ठाकुर, राहुल चतुर्वेदी, अनमोल चतुर्वेदी, पारस गोस्वामी, अनामधन तिवारी, दुर्गेश बघेल, भगवान सिंह प्रधान आदि थे।

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