Mathura News: इसे लाइव पर न लगायें : मथुरा-भरतपुर मार्ग बनेगा फोर लेन, आना-जाना होगा आसान
Mathura News: कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महावन तहसील पर बढ़ती मंहगाई, भ्रष्टाचार और किसानों की खाद समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मंहगाई से आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी ने श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
Mathura News: प्रदेश में बढ़ती मंहगाई, भ्रष्टाचार, अयोध्या राम मंदिर चढावा चोरी, किसानों की खाद समस्या, आम विद्युत उपभोक्ताओं के साथ स्मार्ट मीटर के नाम लूट जैसी जनहित समस्याओं को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में किसान व पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महावन तहसील पर प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने महावन तहसील के एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि प्रदेश में मंहगाई चरम सीमा पर है रोजमर्रा की वस्तुएं मंहगे होने से आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। गरीब मजदूर व मध्यम वर्गीय परिवारों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार खुले आम हो रहा है। खेतों में खरीफ की फसल की बुवाई व रोपाई का काम चल रहा है। इस समय हमारे अन्नदाता किसानों को यूरिया एवं डीएपी खाद की अति आवश्यकता होती है जिसके लिए उन्हें लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में बीजेपी आरएसएस ने चढ़ावा चोरी कर देश के करोड़ों रामभक्तों की श्रद्धा से खिलवाड़ किया है。
प्रदर्शन का संचालन
पूर्व महानगर कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि ने कहा कि राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बरता के लिए सरकार के प्रधानमंत्री गृहमंत्री जिम्मेदार हैं। प्रदर्शन का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष पंकज चौधरी ने किया
अन्य उपस्थित सदस्य
तहसील घेराव कार्यक्रम बलवीर प्रधान, हाकिम सिंह छोंकर, शैलेंद्र चौधरी, टिंकू धनगर, राजा गौतम, राजकुमार तिवारी, राजेश सारस्वत, दीपक आर्य, मनोज गौड़, अप्रतिम सक्सैना, पुष्पेंद्र चौधरी, पीर मोहमद, विपुल पाठक, हारुन, सुखदेव चौधरी, नेम सिंह, धर्मेन्द्र प्रधान, अमित दीक्षित, दीपक दीक्षित, गौरांग अग्रवाल, हाशिम हुमेंर, करन निषाद, गीता दिवाकर, भगवान सिंह, दीपक सिंह, अजीम शाह, अनिल खरे, अमर प्रताप, शरीक कुरैशी, हुंकार सिंह, होरी लाल, कोमल सिंह, जितेंद्र धनगर, राजकुमार सिंह, ब्रज बिहारी लाल, दिलशाद खान, राजेश कुमार सहित आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे।
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