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Mathura News: कांग्रेस पर्यवेक्षक ने कहा सर्वमान्य जिलाध्यक्ष बनाने का होगा प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: मथुरा में जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर की अध्यक्षता में संगठन सृजन अभियान की बैठक हुई। ऑब्जर्वर अंजलि निंबालकर ने कहा कि पार्टी में सर्वमान्य जिलाध्यक्ष बनाने का प्रयास होगा। इसमें पूर्व व वर्तमान कांग्रेस कार्यों की समीक्षा की जाएगी। महानगर कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

Mathura News: कांग्रेस पर्यवेक्षक ने कहा सर्वमान्य जिलाध्यक्ष बनाने का होगा प्रयास

Mathura News: मथुरा, जिला कांग्रेस कमेटी सेठबाड़ा स्थित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर की अध्यक्षता में मंगलवार को संगठन सृजन अभियान की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें संगठन सृजन अभियान की ऑब्जर्वर अंजलि निंबालकर ने बताया कि पार्टी में सर्वमान्य जिलाध्यक्ष बनाने का प्रयास होगा। अंजलि निंबालकर ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे व एलओपी नेता राहुल गांधी के निर्देशानुसार संगठन सृजन अभियान पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में चलाया जा रहा है। पूर्व व वर्तमान में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति पर नजर रखते हुए जिला अध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्षों के चयन प्रक्रिया संगठन सृजन अभियान के तहत की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम बाल्मीकि ने किया।

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बैठक का उद्देश्य

बैठक से पूर्व आब्जर्वर अंजलि ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता अध्यक्ष होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि ऊपर से नाम थोपा जाए। कई प्रदेशों में जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सभी ऐसा नाम दें जो सर्वमान्य हो। तहसील स्तर के लोग भी उनसे एक-एक करके मिलकर अपना सुझाव दे सकते हैं। जिला अध्यक्ष पद के लिए मथुरा से छह लोगों का पैनल जाएगा। इसमें एक-एक महिला, एवं सभी जातियों से नाम जाएंगे। उसमें से ही अध्यक्ष चुना जाएगा। यह प्रक्रिया महानगर पद के लिए भी होगी।

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उपस्थित सदस्य

बैठक में ऑब्जर्वर के साथ उनके सहयोगी कोऑर्डिनेटर प्रतिमा सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता यामिनी रमण आचार्य, शिवराम वाल्मीकी, अजय शर्मा, शिवदत्त दत्त चतुर्वेदी, मनोज गौड़, उमेश शर्मा, कुंवर सिंह निषाद, आदित्य तिवारी, जिलानी कादरी, रमेश कश्यप, विपुल पाठक, करन निषाद, अशोक निषाद, लता चौहान, गीता दिवाकर, ललिता देवी, रूपा लवानिया, नीलम कुलश्रेष्ठ, सुनील चौधरी, मानवेंद्र पांडव, पुनीत बघेल आदि उपस्थित थे।

फोटो-11-जिला कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करती कांग्रेस ऑब्जर्वर अंजलि निंबालकर, कोऑर्डिनेटर प्रतिमा सिंह, शिवराम वाल्मीकी, अजय शर्मा व जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर

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महानगर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ मुलाकात

मथुरा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज एवं ऑब्जर्वर, महाराष्ट्र की विधायक अंजली नेवालकर ने मंगलवार को महानगर कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्षों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपाध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों से संगठनात्मक विषयों पर संवाद किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता यतेंद्र मुकद्दम ने की। इस अवसर पर नेवालकर ने कहा कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना प्राथमिकता है। प्रत्येक पदाधिकारी को सक्रिय होकर संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए निष्ठा के साथ कार्य करना होगा।

पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने कहा कि अंजली नेवालकर के मार्गदर्शन से महानगर कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने कहा कि आने वाले समय में प्रत्येक मंडल एवं बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जाएगा।

कार्यक्रम में मुकीम कुरैशी, दीपक पाराशर, राहुल चतुर्वेदी, वीरेंद्र सिसोदिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सिम्मी बेगम, चंद्रमोहन जायसवाल, शिखा चौधरी, राखी चौहान, यश चतुर्वेदी, भंवर सिंह सिसोदिया, नाहर सिंह, संजीव सक्सेना, आशीष अरोड़ा, अतुल चतुर्वेदी, शिवकुमार गौतम, ब्रह्मा चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन सृजन अभियान के तहत सर्वमान्य जिलाध्यक्ष बनाने का प्रयास करना था।
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