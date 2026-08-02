Mathura News: एक भी फरियादी निराश होकर न लौटे-डीएम

Mathura News: जनपद की पांचों तहसीलों में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में 214 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 27 मामलों को अधिकारियों ने मौके पर निस्तारित करते हुए फरियादियों को राहत पहुंचायी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि तहसील दिवस या किसी भी कार्यालय से कोई भी फरियादी निराश होकर नहीं लौटना चाहिए। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने तहसील सदर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुनीं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्या का समाधान करना हम सबके लिए सर्वोपरि है। पारदर्शिता के आधार पर संबंधित को नियमानुसार न्याय दिया जाना ही प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रार्थना-पत्रों के नियमानुसार त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारीयों को तहसील दिवस में आने वाले आम-जनमानस/शिकायतकर्ताओं को विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता है। समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों का मौके पर जाकर मुआयना करने तथा क्षेत्रीय जनसमस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करके पीड़ित लोगों को राहत पहुँचायी जाए।