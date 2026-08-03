Mathura News: दिव्य फूल बंगले में विराजमान बाबा लालदास की गूंजी जय-जयकार
Mathura News: मेवात के संत बाबा लालदास महाराज का 486वां जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। रत्नाकर सागर स्थित रामलीला मैदान के समीप बाबा लालदास मं
Mathura News: मेवात के संत बाबा लालदास महाराज का 486वां जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। रत्नाकर सागर स्थित रामलीला मैदान के समीप बाबा लालदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया गया और बाबा को दिव्य फूल बंगले में विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए गए। दिव्य फूल बंगले में विराजमान बाबा लालदास के उद्घोषों से समूचा मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। भक्तों ने पुष्पवर्षा कर बाबा की आरती उतारी। मां वैष्णो ग्रुप द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक राहुल सक्सेना द्वारा दी गई भजनों की मनमोहक प्रस्तुति से भक्त झूमने को मजबूर हो गए।
कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-यज्ञ एवं पूजन-अर्चन से हुई, समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ो साधु-संतों, अनुयायियों और नगर के गणमान्य लोगों सहित श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर निखिल गुप्ता, राजू पंडित, हरिओम गुप्ता, सौरभ बिछोरिया, मदन गोपाल अनंत, श्रीमोहन, दीपक अनंत, किरोड़ी अग्रवाल, रामकिशन फलैनिया, भगवत, दीपचंद, ओमप्रकाश, मोहन स्वरूप सिरौलिया, मोनू, तुलसी सहित अनेक श्रद्धालु एवं स्वयंसेवक व्यवस्थाओं में सक्रिय रूप से जुटे रहे। पूरे आयोजन में श्रद्धा, सेवा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।
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