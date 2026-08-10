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Mathura News: तीज महोत्सव में राजस्थानी प्रस्तुतियों ने जीता दिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: श्री अग्रसेन मानव सेवा मण्डल महिला प्रकोष्ठ का तीज कार्यक्रम -श्री अग्रसेन मानव सेवा मण्डल महिला प्रकोष्ठ का तीज कार्यक्रम मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद श्

Mathura News: तीज महोत्सव में राजस्थानी प्रस्तुतियों ने जीता दिल

Mathura News: श्री अग्रसेन मानव सेवा मण्डल महिला प्रकोष्ठ द्वारा हरियाली तीज का कार्यक्रम स्थानीय होटल में मनाया गया। मुख्य आर्कषण राजस्थानी परिधान पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति रही। विभिन्न प्रकार के गेम्स में महिलाओं ने प्रतिभाग करके सभी की वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का शुभारंभ निर्देशिका ममता बिन्दल, संरक्षिका लक्ष्मी गुप्ता, पुष्पा अग्रवाल, अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, मंत्री प्राची बंसल, कोषाध्यक्ष सुनीता चैकसी द्वारा शिव पार्वती द्वारा राधा कृष्ण के समक्ष द्वीप जलाकर किया। कार्यक्रम संयोजिका गुंजन अग्रवाल व नीलम अग्रवाल ने फटाफट गेम, हाऊजी व ग्रुप गेम कराकर सबका मनोरंजन कराया। आओ पधारो म्हारे देश में शीतल, दीपा, नीतू, विनीता, नेहा ने बड़ी सुन्दर प्रस्तुति दी।

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मेंहदी कार्यक्रम पर मंजली तुप्ति, रूपाली, बरखा ने नृत्य किया। हास्य नाटिका पर शिखा, प्रिया, मेघा ने व शिव शक्ति पर अंशुल, राधिका, धरा, कीर्ति, कृतिका ने शिवजी की पूजा कर उनकी महिमा पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। श्वेता, राधा, गुंजीता, मोनिका ने राजस्थान की संस्कृति दिखाई, वहीं पंचयुलिटी विनर बनाए गए। संचालन मंत्री प्राची बंसल, संयोजिका गुंजन व नीलम ने किया। हास्य रचना मंजूलता ने की गई। कार्यक्रम में ममता, नीता, मीता, मीनाली, बबीता, रितू, सुनीता, सिम्पल, रिम्पी, पायल, सीमा, योगिता, ऊषा, तुप्ति, राधा, शालिनी, मेघा, रंजना रूबी, नीतू, लक्ष्मी, शिखा, सुनीत, पुष्पा, रितू, लता आदि थीं।

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