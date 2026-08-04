Mathura News: महंत भोबल दास का स्मृति महोत्सव मनाया
Mathura News: त्याग और तपस्या की साकार प्रतिमा थे महंत भोबल दासत्याग और तपस्या की साकार प्रतिमा थे महंत भोबल दास
Mathura News: काशीराम कॉलोनी मार्ग स्थित प्राचीन दुख हरण हनुमान मंदिर में सोमवार को महंत भोबल दास महाराज का चतुर्थ स्मृति महोत्सव विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य आयोजित किया गया । संत राकेश बाबा ने कहा कि त्याग और तपस्या की साकार प्रतिमा महंत भोबल दास महाराज का संपूर्ण जीवन ब्रज की संस्कृति और कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित रहा। पंडित महेश उपाध्याय ने कहा कि ब्रजमंडल के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करते हुए महंत भोबल दास आम लोगों को भगवत भक्ति के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य आराध्य दुखहरण हनुमानजी महाराज का चोलाभिषेक किया गया।
हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हुआ। वहीं महंत भोबल दास महाराज की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर साधु-संतों ने हरिनाम संकीर्तन भी किया। इस अवसर पर दीपक वार्ष्णेय, शेर सिंह यादव, रामबाबू शर्मा, सीताराम बाबा, महेश उपाध्याय, संतोष शर्मा, मुकेश उपाध्याय, बादल ,विवेक, अभिषेक, माधव, संत बाबू महाराज, सीताराम बाबा, संतोष शर्मा, मुकेश सारस्वत, महेश चंद शर्मा, बादल, विवेक, अभिषेक आदि उपस्थित रहे।
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