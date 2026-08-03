Mathura News: अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, दो घायल

Mathura News: थाना जैंत अंतर्गत हाईवे स्थित चार धाम मंदिर के समीप गुरुवार दोपहर वृंदावन से रेलवे स्टेशन जा रही कार अचानक अनियंत्रित हो डिवाइडर से टकराकर पलट गयी। इसके चलते कार सवार गंभीर रूप से घायल तो अन्य चुटैल हो गयीं। पुलिस ने घायलों को उपचार को भेज पीड़ित की तहरीर पर कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। गांव बिजरौठा, तालबेहट, ललितपुर निवासी रामपाल ने जैंत थाने में तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे उनके बहनोई बैजनाथ, भागीरथ और राजपाल चारधाम वृंदावन से भाडे पर कार सवार होकिर रेलवे स्टेशन जा रहे थे। आरोप है कि तभी कार चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर ले जा रहा था।