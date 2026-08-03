Mathura News: अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, दो घायल
Mathura News: हिंदुस्तान संवाद थाना जैंत अंतर्गत हाईवे स्थित चार धाम मंदिर के समीप गुरुवार दोपहर वृंदावन से रेलवे स्टेशन जा रही कार अचानक अनियंत्रित हो डिवाइडर से
Mathura News: थाना जैंत अंतर्गत हाईवे स्थित चार धाम मंदिर के समीप गुरुवार दोपहर वृंदावन से रेलवे स्टेशन जा रही कार अचानक अनियंत्रित हो डिवाइडर से टकराकर पलट गयी। इसके चलते कार सवार गंभीर रूप से घायल तो अन्य चुटैल हो गयीं। पुलिस ने घायलों को उपचार को भेज पीड़ित की तहरीर पर कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। गांव बिजरौठा, तालबेहट, ललितपुर निवासी रामपाल ने जैंत थाने में तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे उनके बहनोई बैजनाथ, भागीरथ और राजपाल चारधाम वृंदावन से भाडे पर कार सवार होकिर रेलवे स्टेशन जा रहे थे। आरोप है कि तभी कार चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर ले जा रहा था।
इसे देख कार सवार यात्रियों द्वारा मना करने और आराम से चलने की हिदायत देने के बावजूद चालक नहीं माना। आरोप है कि चालक के नशे की हालत में होने के चलते कार अनियंत्रित होकर चारधाम के पास हाईवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गयी। इसके चलते कार सवार बैजनाथ के दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गये तो अन्य कार सवार चोटिल हो गये। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को उपचार के लिये भिजवाया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालक की तलाश कर रही है।
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