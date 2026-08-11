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Mathura News: जिला अस्पताल में लगाया रक्तदान शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: मथुरा के महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीरज अग्रवाल और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। समिति एवं मंडल के सदस्यों ने शिविर सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

Mathura News: जिला अस्पताल में लगाया रक्तदान शिविर

Mathura News: मथुरा, महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए श्रीमद्भागवत कथा आयोजन समिति एवं मां वैष्णो देवी मित्र मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीरज अग्रवाल, मेडिकल ऑफिसर डॉ. गीता शर्मा, समिति संस्थापक पंडित अमित भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष डॉ. अंशुमान गोयल और पं. शशांक पाठक ने मां यमुना महारानी के चित्रपट पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इस अवसर पर विवेक सूतिया, सुमित वर्मा, कन्हैया रिलेक्सो, कुशाग्र अग्रवाल, आनंद शर्मा, प्रवीन मित्तल, क्षमा सिंह, पवन मित्तल, अनुज राजपूत, महादेव, गिरधारी लाल अग्रवाल, राकेश गौड़, बिहारीलाल गौड़ आदि उपस्थित रहे।

व्यवस्थाओं में ब्लड बैंक के काउंसलर सुशीला शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर अंजू शर्मा एवं लैब टेक्नीशियन पप्पू सिंह का विशेष योगदान रहा।

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