Mathura News: ब्रह्माजी मंदिर में संतों का सम्मान कर जलाए 71 दीप

Mathura News: कस्बा चौमुहां स्थित ऐतिहासिक ब्रह्माजी मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संत सम्मान एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शोभाराम शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस दौरान समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ 71 दीप जलाए गए तथा संतों का माल्यार्पण व अंगवस्त्र भेंटकर आशीर्वाद लिया गया। ​कार्यक्रम के दौरान यमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राधामोहन गोशाला के संचालक संत जयकृष्ण दास महाराज और ब्रह्माजी मंदिर के महंत धनीराम बाबा को अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पंडित शोभाराम शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में संतों का स्थान सर्वोपरि है। संत समाज को सही दिशा दिखाते हैं और उनके मार्गदर्शन से सामाजिक समरसता व आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। ​भाजपा जिला उपाध्यक्ष मुदिता शर्मा ने कहा कि दीप प्रज्ज्वलन अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और सद्भाव का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। संतों की परंपरा ही भारतीय संस्कृति का आधार रही है। इस दौरान धार्मिक वातावरण के बीच उपस्थित श्रद्धालुओं व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र और समाज की उन्नति की प्रार्थना की। कार्यक्रम में राजाराम शर्मा, सियाराम शर्मा, डॉ. राजवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष मुरारी सिंह, राजू पहलवान, जगन्नाथ सिंह, कालू पहलवान, माधव, शिवराम सिंह, राहुल शर्मा और मुकेश सिसोदिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।