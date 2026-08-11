Mathura News: बलदेव पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र का पीसीएस में हुआ चयन
Mathura News: बलदेव पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र प्रमोद परिहार पुत्र गीतम सिंह निवासी सेलखेड़ा का बिहार पीसीएस परीक्षा में चयन होने पर विद्यालय परिवार की ओर से उनका
Mathura News: बलदेव, बलदेव पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र प्रमोद परिहार पुत्र गीतम सिंह निवासी सेलखेड़ा का बिहार पीसीएस परीक्षा में चयन होने पर विद्यालय परिवार की ओर से उनका एवं उनके परिवार का स्वागत और सम्मान किया गया। उनकी सफलता पर विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। विद्यालय के निदेशक डॉ. अशोक सिकरवार ने प्रमोद परिहार एवं उनके परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची निष्ठा से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।
प्रधानाचार्या डॉ. अनीता सी. सिकरवार ने कहा कि प्रमोद परिहार प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। विद्यालय परिवार को पूरा विश्वास है कि वह अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय और मदद पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से कार्य करेंगे। उन्होंने प्रमोद के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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